Convites para um banquete do G20, enviados pela presidente da Índia, Draupadi Murmu, do mesmo partido Bharatiya Janata do primeiro-ministro Narendra Modi, mobilizaram a cobertura local na terça-feira.

Em vez de Presidente da República da Índia, como de costume, quem convida é a "Presidente de Bharath", outro nome para o país e também aquele escolhido para o partido de Modi (abaixo).

O canal NDTV destacou o "big buzz" que causou. O India Today, as "conclamações no Parlamento para renomear o país".

Reprodução/India Today

Os dois autores do livro "Time for Bharat", é hora de Bharat, lançado há nove meses, publicaram artigo no Business Today defendendo a mudança constitucional do nome. A constituição fala em "Índia, que é Bharat" (India, that is Bharat). Ficaria só Bharat.

No pouco espaço de imprensa que consegue, caso do Mint, a oposição questiona. O problema é não apenas ser o nome do partido no poder há uma década, mas que o nome da frente de oposição, recém-lançada, seja INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance).

BLITZ

A imprensa americana, iniciando cobertura, listou mais problemas. Na Bloomberg, "Modi transforma cúpula do G20 num nada sutil pontapé inicial para a eleição". Abrindo o texto:

"Em ônibus e riquixás, calçadas e pontes, outdoors e paredes de mercados: hoje em dia é difícil andar em Nova Déli sem ver o rosto do primeiro-ministro Narendra Modi. O dilúvio de publicidade faz parte de uma campanha de marketing para o G20."

Depois no New York Times, "o partido do governo está tirando o máximo da cúpula, cobrindo todas as paredes". O próprio "logotipo do G20 apresenta um lótus, símbolo do partido Bharatiya Janata de Modi".

Abrindo o texto, amostras da "blitz de publicidade", como "uma centena de monumentos nacionais foram iluminados com o logotipo, para as pessoas postarem selfies". E mais, "por cidades ao redor da Índia o rosto radiante de Modi adorna cartazes gigantes".

Com uma "sensação de Carnaval", os eventos pelo país "permitiram que Modi começasse a campanha" para a eleição de abril.