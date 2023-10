Na manchete do Financial Times, meio do dia, "Liquidação de títulos dos EUA se intensifica e juros de longo prazo alcançam maior percentual em 16 anos". No texto, um gerente de fundos explicava:

"Os Estados Unidos têm um déficit orçamentário de 7%, isso é muito alto. Quando governos exigem e precisam de mais dinheiro, os rendimentos dos títulos têm que subir para lidar com isso."

Na CNBC, investidor prevê crise da dívida americana - Reprodução

A CNBC, destacando a "liquidação" também das ações, foi ouvir o bilionário investidor americano Ray Dalio, para quem os juros de longo prazo podem sair dos elevados 4,89% para "5% ou mais".

O canal financeiro já havia feito uma entrevista com ele dias antes, para o título "Ray Dalio diz que EUA terá uma crise da dívida (acima).

"Nós vamos ter uma crise da dívida neste país", afirmou ele, acrescentando haver "mais ventos contrários, não só os níveis altos da dívida", e projetando crescimento "cair para zero".

Duas semanas antes, num evento coberto por Bloomberg e Business Insider, ele havia deixado frases como "eu não quero dívida", preferindo dinheiro, "cash".

A Bloomberg vem cobrindo desde a semana passada a "dramática liquidação dos títulos", com o "governo amontoando mais dívida". Produziu um mini-documentário, "A espiral iminente da dívida dos EUA".

Na Bloomberg, a ameaça de crise da dívida americana - Reprodução

O vídeo veio acompanhado de um texto, "A ameaça de uma crise da dívida americana" (acima), dizendo que "o caminho de volta à sensatez fiscal está ficando mais difícil --e o tempo pode estar acabando".

Avisou para "consequências terríveis da incapacidade contínua da maior economia do mundo de gerenciar as suas finanças", sublinhando agora "o custo do serviço da dívida" americana.

A série de alertas sombrios foi disparada pelo anúncio da dívida, "pela primeira vez" em US$ 33 trilhões, "advertência gritante da trajetória fiscal trêmula do país", como ressaltou até o New York Times.