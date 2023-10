Duas semanas atrás, enquanto o noticiário ocidental seguia com a "teoria do colapso" da China, os bancos JPMorgan e Citigroup soltaram notas retornando à previsão de 5% de crescimento para o país neste ano.

Encabeçadas por seus economistas Zhu Haibin e Yu Xiangrong, as notas diziam que a melhoria dos números desde agosto "sugere que o abrandamento econômico desde abril atingiu seu ponto mais baixo [bottomed] e a economia começou a se recuperar". Que "o fundo [bottom] chegou" e desde o fim de agosto "a dinâmica excedeu claramente as expectativas".

Até a consultoria Economist Intelligence Unit foi na direção oposta à de sua revista, de mesmo nome, afirmando há duas semanas que os "dados divulgados em setembro pelo Escritório Nacional de Estatística da China sugerem que a economia atingiu seu pondo mais baixo [bottomed]".

Pessoas posam para fotos em atração turística de Pequim, em 17 de outubro de 2023 - Reuters/Tingshu Wang

Agora veio a confirmação, com o PIB do terceiro trimestre. Num enunciado do South China Morning Post, "Economia da China dobrou a esquina", até mesmo com o "setor imobiliário saindo do fundo" [bottoming out].

No título da análise de Luo Zhiheng publicada pela Caixin, de Pequim, "O pior para a economia da China ficou para trás". No trimestre, "os gastos com serviços continuaram a crescer rapidamente devido à melhora das taxas de emprego e dos rendimentos das famílias".

Agora, acrescentou análise de Zhang Shidong no SCMP, "os títulos do governo chinês serão impulsionados por dados econômicos fortes", com menos necessidade de captação.

CHINA DESPEJA 'TREASURIES'

O que não muda é que a China continua se livrando dos títulos do Tesouro americano. No Financial Times, "Venda dos 'treasuries' pela China empurra aplicação para o nível mais baixo em 14 anos".

O temor de que os EUA não honrem o pagamento da dívida foi levantado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "A grande pergunta é, será que tem alguma coisa de fiscal nessa curva de juros americana?", falou, citando a explosão do risco-país.

Reprodução - CCTV/RIA Novosti/Telegram

AS MALETAS

A chinesa CCTV captou a imagem na saída do Grande Salão do Povo, em Pequim, a agência russa RIA Novosti editou e compartilhou (acima), ironizando em sua conta no Telegram: "Existem certas maletas sem as quais nenhuma viagem de Putin está completa".

A Reuters explicou depois que uma delas é "a maleta nuclear da Rússia", ou seja, "uma ferramenta de comunicação segura que liga o presidente ao seu alto escalão militar e daí às forças de foguetes", para ordenar um ataque.