Na rede social Sina Weibo, o que mais ecoou da cúpula de Xi Jinping e Joe Biden em San Francisco foi a reação do americano ao ver a limusine chinesa, quando acompanhou o colega até à saída. "É um belo veículo", disse. "É um Hongqi, fabricado na China", falou Xi.

Biden gosta de projetar a imagem de alguém que cultua carros. Hongqi, "bandeira vermelha", foi o primeiro produzido por uma montadora chinesa, em 1958, ainda sob Mao. No Weibo, parte da repercussão foi pelo suposto endosso publicitário à marca.

No fim do dia, a hashtag com frase usando a palavra "beautiful" somava 300 milhões de visualizações, segundo o Whatsonweibo. O vídeo compartilhado era da CCTV. No TikTok, foi editado pelo canal Phoenix, de Hong Kong (embedado abaixo), entre outros.

Na imprensa de Pequim, o Renmin Ribao ou Diário do Povo, principal jornal do Partido Comunista, abriu três fotos de Xi e Biden na capa —durante a reunião, na mesa com assessores; apertando as mãos e sorrindo; e caminho lado a lado. E separou trechos do líder chinês.

No tabloide ligado ao Diário do Povo, com edição em chinês (Huanqiu) e inglês (Global Times), o editorial enfatizou que "O mundo espera ter a 'visão de San Francisco' traduzida em realidade". No China Daily, acadêmicos chineses descreveram o "impacto global" do encontro.

O Renmin Ribao destacou ainda o encontro de Xi com empresários americanos, concentrando-se em seu discurso, "em meio a calorosos aplausos". Também no título do Financial Times para o jantar, "Elite de negócios dos EUA recebe Xi com aplausos de pé".

Elon Musk, dono da Tesla, também foi até Xi e depois reproduziu no X uma imagem do telejornal da CCTV, Xinwen Lianbo, mais a mensagem: "Que seja permitida prosperidade para todos" (abaixo). De quinta para sexta, somou 34,6 milhões de visualizações.

A presença de Musk e dos CEOs de Apple, BlackRock, Boeing e Pfizer, entre outros, foi uma das justificativas da Bloomberg para a manchete "Grande semana de Xi termina com raras vitórias nas relações com EUA, em Taiwan e na economia".

Além dos "guardrails" que ele e Biden ergueram em busca de estabilidade sino-americana, o serviço financeiro listou a candidatura unificada da oposição taiwanesa, próxima da China, e os últimos indicadores que "sugerem que o crescimento vai superar 5% no ano".