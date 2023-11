Partidos de oposição se unem a dois meses da eleição em Taiwan

Taipé

As duas principais forças de oposição em Taiwan, KMT (Kuomintang ou Partido Nacionalista da China) e TPP (Partido do Povo de Taiwan), concordaram em apresentar uma chapa única nas eleições presidenciais marcadas para 13 de janeiro.

Até então em campanha, os candidatos Hou Yu-ih e Ko Wen-je saíram de uma reunião, comandada nesta quarta (15) pelo ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou, dizendo que será anunciado no sábado o escolhido para enfrentar o nome do governo, após análise de pesquisas.

O atual vice-presidente Lai Ching-te, do PDD (Partido Democrático Progressista), vem liderando os levantamentos. Segundo o cientista político Yan Zhensheng, da Universidade Nacional de Taiwan, "se eles [Hou e Ko] apresentarem uma chapa unificada, a chance de derrotarem o PDD seria superior a 75%".

Da esq. para a dir., Eric Chu, presidente do KMT, maior partido de oposição em Taiwan, Hou Yu-ih, candidato do KMT, o ex-presidente taiwanês Ma Ying-jeou e Ko Wen-je, candidato do TPP, após reunião em Taipé, em 15 de novembro de 2023 - AFP

O que mais diferencia governo e oposição é que esta defende retomar negociações com Pequim, para evitar risco de conflito. Lai, com histórico de declarações em favor da independência da ilha, atenuou a postura na campanha, dizendo buscar a manutenção do status quo.

O acordo dos principais partidos oposicionistas saiu no mesmo dia em que está prevista a cúpula dos líderes de EUA e China, Joe Biden e Xi Jinping, em San Francisco, na Califórnia, na qual Taiwan e a eleição devem figurar entre os temas centrais.

Em entrevista coletiva após a reunião em Taipé, Hou afirmou que as duas forças vão "trabalhar juntas não importa quem saia vencedor", enquanto Ko apontou o "momento histórico" do acordo, lembrando que "nunca antes na história de Taiwan houve uma coalizão de governo".

Ma, que foi presidente entre 2008 e 2016 pelo KMT, também descreveu a cooperação como "histórica", prevendo que se repita em outras votações. Na semana passada, ele se voltou contra seu partido ao insistir publicamente no acordo com o TPP, diante da proximidade do limite para inscrição de candidatos, na semana que vem.

Durante a negociação de mais de duas horas na fundação de Ma, ficou acertado que especialistas em pesquisas avaliarão os levantamentos realizados entre os dias 7 e 17 de novembro, tanto públicos como aqueles feitos internamente por KMT e TPP, para chegar ao candidato.