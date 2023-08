Cheiros ruins e bons passam batido pelo nariz de quem sofre de anosmia; entenda a condição

São Paulo

Sentir cheiro bom é uma delícia, sentir cheiro ruim é chato pra caramba. Mas e ter dificuldade para sentir e diferenciar os dois, como será que é? Com a palavra, Carô Ziskind: "No geral, acho chato porque tem coisas importantes como cheiro de gás, cheiro de coisa estragada e até cheiro de suor na roupa que acho superdifícil de sentir. E preciso de ajuda para essas coisas muitas vezes", conta.

Isso acontece com ela desde a infância. Quando Carô, 40 anos, voltava da escola com o irmão, ele às vezes comemorava dizendo "Oba, tem bolo de cenoura!", sendo que ela não fazia ideia de como era possível que ele soubesse a sobremesa do dia se ainda não tinham entrado em casa. É que ele sentia o cheirinho, ela, não.

"Não é nada de outro mundo, eu me adaptei. E também tem os momentos em que me dou bem, como quando preciso usar um banheiro químico desses fedidos que ninguém consegue entrar. Ou na hora de trocar fralda de criança com coco, ou de passar por um rio poluído. Aí pode ser uma vantagem ter um nariz como o meu!", brinca Carô.

"Algumas pessoas não sentem o cheiro das coisas e isso vai ganhar nomes difíceis na medicina: hiposmia e anosmia", explica o médico neurologista Saulo Nardy Nader. "A maior causa disso é algum problema no nariz, que é a parte do corpo que possui a capacidade de captar o olfato."

Pintura 'Cabeça de Uma Mulher Com Seu Lenço', de Julie de Graag (1877-1924) - rawpixel.com

Carô até sente alguns cheiros, mas não consegue distinguir o que eles são. Perfumes fortes ela identifica, seja em alguém ou no frasco. "Mas tem cheiros que realmente não sinto. Tem gente que diz que tal coisa está com o cheirinho de alguém. Isso não tenho ideia do que seja."

"Infecções por vírus, como a chata da Covid-19, e pancadas no nariz são exemplos de motivos para as pessoas não sentirem o cheiro das coisas", diz Saulo. Outras causas são pólipos, rinite alérgica, doenças que lesam a mucosa do nariz, quadros gripais etc.

O cérebro também pode ser responsável pelo problema, quando a pessoa teve meningite ou sofre de doença de Parkinson, esclerose múltipla ou hidrocefalia, por exemplo. Questões de metabolismo como diabetes, hipotireoidismo, insuficiência renal também podem causar a anosmia, que também pode aparecer como efeito colateral de algum remédio.

Saulo conta que é comum que as pessoas consigam sentir alguns cheiros, mas outros, não. "Isso ocorre por lesões de parte das celulazinhas do nariz que captam o cheiro, ou por alguma confusão no cérebro que ocorre na área responsável por interpretar os cheiros", explica.

"Olha que diferente: algumas pessoas podem sentir cheiros ruins, como de ovo podre, e que ninguém mais sente (o nome disso é cacosmia e fantosmia), enquanto outras podem sentir como se tudo cheirasse igual e de uma forma estranha (o nome disso é parosmia)."

O médico ensina, ainda, que existem pessoas que já nascem com defeito no olfato —são os portadores de anosmia congênita. "Mas isso é raro, ainda bem. E nesses casos é ainda mais raro ter essa anosmia passando de pais para filhos", completa.

O tratamento para a anosmia varia de acordo com a causa dela. Mas Saulo diz que, em alguns casos, a perda de sensibilidade infelizmente é irreversível.

