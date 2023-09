Vivem me perguntando como é que nascem as perguntas que costumo responder aqui na Folhinha, nos livros ou nas redes sociais. Bem, elas podem nascer de várias maneiras. A maioria vem de leitores e de seguidores.

Mas, durante um bom tempo, meus dois filhos mais velhos foram grandes fornecedores de questões curiosas para meus trabalhos.



Como assim? Que tipo de pergunta eles faziam?



Um exemplo. Quando tinha seis anos, minha filha, Beatriz, entrou no elevador do prédio em que morávamos, olhou para o painel dos botões e disparou: "Pai, o que quer dizer este botão com as letras PO?".

Respondi sem pestanejar que era "porta". Afinal, aquele era o botão que devíamos apertar para abrir a porta em caso de emergência.

Dispositivo de acesso a elevadores em prédio de São Paulo - Alberto Rocha/Folhapress

Confesso que eu não fiquei nada satisfeito com a resposta. Desde quando "PO" era abreviatura de porta?



E como você resolveu esse mistério?



Anotei o telefone do fabricante do elevador (tem sempre numa plaquinha que fica perto do painel) e liguei para lá. Um engenheiro muito simpático me atendeu e contou que PO significava "push to open" ("aperte para abrir").

Nunca entendi direito o motivo de terem adotado a sigla em inglês, mas o mistério do PO, ao menos, estava solucionado.

A partir daí, comecei a prestar mais atenção nos botões dos elevadores. Sabia que há alguns casos curiosos para identificar o térreo?



Tá brincando... Não é tudo 0 (zero) ou T?



Em vários hotéis, eu já vi o térreo identificado como "L", de lobby, ou "P", de portaria. Já andei em elevadores com as letras RC (rés-do-chão, que é o mesmo que "ao nível do solo") e H (hall).



Mas, numa palestra que fiz há alguns anos, ouvi a melhor de todas as histórias. A nova moradora de um prédio ficou intrigada quando descobriu que o térreo era identificado ali pela letra A. Procurou o zelador e pediu uma explicação.



Ele pensou, pensou e chutou uma resposta (igualzinho eu tinha feito com a minha filha lá em cima, lembra?): "É 'A' de Avenida. A senhora não está vendo que tem uma avenida aí na frente do prédio?".



Ela descobriu, algum tempo depois, que o A era de "átrio" —nome que veio, do antigo mundo romano, de um espaço que fica junto à entrada principal.