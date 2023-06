Entre aliados de Guilherme Boulos (PSOL), a desistência de Ricardo Salles (PL-SP) de disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024 foi recebida com cautela.

Pessoas próximas ao deputado acham que o PL ainda pode ter candidato se Nunes não decolar. Também avaliam que a unidade da direita em torno do prefeito colará nele o carimbo de bolsonarista, o que pode ser bom para o psolista numa cidade em que o ex-presidente foi derrotado no ano passado.

Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal, durante entrevista à Folha - Karime Xavier-18.jan.2023/Folhapress

Como mostrou o Painel, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tem patrocinado o nome do senador Marcos Pontes (PL-SP) como alternativa para o campo da direita. Interlocutores do senador, no entanto, dizem que ele não tem vontade de concorrer.

A decisão de Salles ocorreu após ter criticado Costa Neto por gestos de aproximação com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que seria seu rival na eleição. Salles viu seu plano de concorrer com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ameaçado.