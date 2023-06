Uma das alas fundadoras do PSOL, a CST (Corrente Socialista de Trabalhadores e Trabalhadoras) decidiu deixar o partido.

O motivo é o fato de a legenda, na avaliação da corrente, ter se aliado a setores conservadores da sociedade, representadas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fundador do PSOL, ex-deputado Babá rompeu com o partido - Divulgação

"O PSOL rasgou seu programa socialista para apoiar e compor o governo Lula/Alckmin junto com representantes dos banqueiros, agronegócio, multinacionais e setores da extrema direita, como o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho e outros bolsonaristas", diz manifesto publicado pela tendência explicando sua decisão.

A CST tem algumas centenas de militantes e quase nenhum político de expressão. Seu representante mais conhecido é o ex-deputado federal Babá, um dos fundadores do partido, em 2004, após ter sido expulso do PT.

,

"Não fundamos o PSOL para estimular a conciliação com os patrões, mas para combatê-la", afirma a CST.

Membros da direção nacional do PSOL minimizaram a saída, afirmando que, além de pequeno, o grupo dissidente estava mas próximo das posições do PSTU que do próprio partido.