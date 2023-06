Brasília

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), organiza em 4 de julho um encontro das bancadas de deputados do Sul e Sudeste para orientar o apoio à reforma tributária.

Leite, também presidente da Codesul (Conselho dos estados do Sul), está conversando com o Cosud (Conselho dos estados do Sul e Sudeste) para trabalhar em favor da proposta.

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, articula apoio de metade da Câmara à reforma tributária. (Foto: Bruno Santos/Folhapress) - Folhapress

As duas regiões juntas possuem sete estados e somam 256 deputados, ou seja, metade da Câmara.

Leite participou da reunião convocada nesta quinta-feira pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) com governadores e representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. Também estavam presentes o relator da reforma, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e líderes partidários.

Na ocasião, Lira sinalizou que pretende colocar o texto em votação no próximo dia 7. O governador gaúcho entregou uma carta com cinco pontos de atenção.

Na sua visão, é importante manter a tributação no destino e não na origem do produto ou serviço. Além disso, ele defendeu a existência de uma estrutura de governança representativa em um Conselho Federativo, a quem será atribuída a gestão dos recursos no novo tributo simplificado.