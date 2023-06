Presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi foi nomeado tesoureiro da federação que o partido forma com o Cidadania nesta segunda-feira (19). A indicação ocorre dois dias após ele ter participado de um ato de filiação de prefeitos tucanos ao PL em Jundiaí (SP), ao lado do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A presença gerou protestos de dirigentes tucanos e pedidos de intervenção nacional no diretório paulista.

Vinholi, que também é dirigente do Sebrae, afirma que participou de um evento do órgão na cidade e que depois foi convidado para um almoço na casa do prefeito, Luiz Fernando Machado. Ele diz que não sabia que na ocasião, Machado anunciaria sua saída do PSDB e entrada no PL.