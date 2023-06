A confirmação da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no "Arraiá do PT", no próximo sábado (1º), fez a procura por convites disparar.

Lula durante festa junina que promoveu em governo anterior, em 2010 - Alan Marques/Folhapress

A festa junina do partido ocorrerá em um clube de Brasília, com renda destinada a programas de formação política da legenda.

Os convites custam entre R$ 300 e R$ 5.000 e estão no último lote. A festa deverá ter cerca de 500 pessoas.