São Paulo

Como parte do seu processo de prévias para escolher um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o MBL (Movimento Brasil Livre) realizará no domingo (25) um debate e uma sabatina entre o deputado federal Kim Kataguiri e o estadual Guto Zacarias, ambos filiados ao União Brasil. O evento acontecerá às 14h, na avenida Paulista.

Kim e Zacarias responderão a perguntas do público, que serão organizadas por meio de uma fila. A sabatina será gravada e publicada na quarta-feira (28) nas redes sociais do deputado estadual.

Os deputados Guto Zacarias e Kim Kataguiri ao serem diplomados para os atuais mandatos, em dezembro de 2022 - MBL/Divulgação

Na sexta-feira (30), os parlamentares participarão de outro debate, com transmissão online, às 19h. A votação para a escolha do pré-candidato será iniciada no mesmo dia, às 22h, e será encerrada na segunda-feira (3), às 17h. Duas horas depois, durante congresso do MBL-SP, será feito o anúncio do vencedor.

A entidade diz que terão direito a votar nas prévias todos os alunos da Academia MBL (plataforma de cursos pagos), coordenadores, militantes e apoiadores cadastrados no Clube MBL (que dá acesso a conteúdos exclusivos e eventos), totalizando cerca de 12 mil membros.

Como revelou a Folha em maio, o MBL cogitava lançar Kim, mas o parlamentar em segundo mandato indicou à época estar indeciso sobre o assunto e defendeu que fossem avaliados também outros membros de visibilidade do grupo, como Guto, que estreou neste ano na Assembleia Legislativa.

O grupo ainda tem um imbróglio partidário a resolver em um segundo momento, já que hoje a tendência é o União Brasil integrar a coligação do prefeito Ricardo Nunes (MDB).