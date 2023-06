São Paulo

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem conversado por telefone com lideranças da Câmara Municipal de São Paulo para sugerir mudanças no texto da revisão do Plano Diretor Estratégico. Desde o começo da semana, já falou com Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara, e Rodrigo Goulart (PSD), relator do texto, e tem mantido contato com vereadores do PT.

O atual PDE foi elaborado durante a gestão Haddad, em 2014. A primeira versão da revisão do plano, aprovada em maio pelos vereadores, foi recebida com críticas da oposição e de urbanistas, que viram uma forte tendência de incorporação de demandas do setor imobiliário. Como mostrou o Painel, o projeto absorveu 18 de 26 propostas feitas por associação de incorporadoras.

Leite diz que Haddad foi muito respeitoso e que tem o direito de dar sua opinião como cidadão, ex-prefeito e ministro da Fazenda. O presidente da Câmara se aborreceu com o petista no começo do mês por ele ter ligado para Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Gilberto Kassab (PSD) para tecer críticas ao texto da revisão apresentado em primeira votação, como mostrou a coluna Mônica Bergamo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, durante entrevista a jornalistas sobre reoneração dos combustíveis - Pedro Ladeira-28.fev.2023/Folhapress

Leite afirma que o ministro se mostrou "preocupado de fato com as questões da cidade" e fez uma série de considerações, entre elas, a de que houvesse redução no raio de 1 km das estações de metrô e trem e de 450 metros no entorno de corredores de ônibus para a construção de prédios mais altos, medidas previstas no texto aprovado em primeiro turno. Posteriormente, o relator alterou os raios para 700 m e 400 m, respectivamente.

O presidente da Câmara diz que ouviu as sugestões e as levou para debate com os vereadores.

Goulart também conversou com Haddad por telefone. O vereador diz que estava em reunião com a bancada do PT quando colocaram-no para falar com o ministro por telefone.

Na ocasião, afirma, ele já tinha se comprometido a incorporar boa parte das alterações sugeridas por Haddad, também defendidas por grupos da sociedade civil e vereadores da oposição, como a manutenção do formato atual do Fundurb (alimentado por outorgas onerosas pagas por construtoras para construir obras maiores) e a desistência de aumentar o coeficiente de aproveitamento de terrenos (o que determina o quanto se pode construir em cada lote) de 2 para 3 fora dos eixos de transporte.

Haddad conversou na terça-feira (20) com Láercio Ribeiro, presidente municipal do PT, e disse que concorda com que o partido apoie o projeto na segunda votação, caso a proposta final chegue ao formato que tem sido anunciado, com os recuos apresentados por Goulart.

A direção do partido tem debatido possíveis problemas na formulação do texto apresentado por Goulart, mas atualmente a maioria de seus integrantes defende o voto favorável ao projeto em segundo turno.