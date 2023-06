Entidades da sociedade civil promovem em junho a Virada Parlamentar Sustentável, com uma série de eventos ligados à agenda socioambiental.

Vista aérea da Terra Indígena Munduruku, no Pará - Fernando Martinho

Entre 5 e 29 de junho haverá debates, seminários, exposições, audiências públicas e mesas redondas no Congresso Nacional (a agenda completa está no site www.virada parlamentar.org.br).

O evento foi criado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e pela Rede Advocacy Colaborativo (RAC), com parceria de mais de 30 organizações da sociedade civil.

"Seremos uma plataforma voltada para construir pontes entre o Parlamento e a sociedade, em torno de um objetivo comum: mudar o pensamento, o olhar e as ações de quem faz as leis socioambientais no Brasil, já que é no Congresso que está a chave para a transição climática no Brasil’, diz Ricardo Young, do IDS.

A iniciativa ocorre no momento em que o Congresso Nacional tomou uma série de atitudes que buscam esvaziar a agenda ambiental do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a retirada, por exemplo, de estruturas que estavam vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente.

"O o país volta a ter voz no cenário internacional para os temas socioambientais e há disposição política interna para a pauta", afirma Gláucia Barros, da RAC.