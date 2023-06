O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, negou ao Painel a possibilidade de apadrinhar a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, na mira de uma possível troca na Esplanada.

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira garante que partidos não terão ministérios ( Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) - Câmara dos Deputados

Daniela é filiada ao União Brasil, mas aguarda a janela partidária para se filiar ao Republicanos. Sem a chancela da legenda de origem, há expectativa na Câmara de que ela seja trocada por um deputado com mais trânsito na bancada.

Como o Painel revelou, o substituto mais provável é Celso Sabino (União-PA), próximo do presidente da sigla, Luciano Bivar, do líder Elmar Nascimento (BA) e do presidente da Casa Legislativa, Arthur Lira (PP-AL).

Com essa pressão, o Planalto sinalizou que poderia mantê-la caso o Republicanos topasse apadrinhá-la e, assim, integrar a base de apoio de Lula (PT).

"Não teremos ministérios", garantiu Pereira.

O dirigente tem feito um esforço para manter o partido no espectro da direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é tido com um candidato em potencial para a Presidência em 2026, caso seja confirmada a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).