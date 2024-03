Dois nomes ligados ao procurador-geral da República, Augusto Aras, ficaram entre os mais votados em eleição interna para vagas abertas no Conselho Superior do Ministério Público.

O subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, eleito para o Conselho do Ministério Público - Zanone Fraissat/Folhapress

O primeiro colocado foi Hindenburgo Chateaubriand, atual secretário de Cooperação Internacional, que teve 56 votos, ou 40,5% do total. Ele foi seguido por Carlos Frederico Santos, responsável pelo grupo de combate aos atos antidemocráticos, com 48 votos (34.7%).

Ambos foram automaticamente eleitos para as duas vagas disponíveis no Conselho. Em terceiro lugar ficou Alexandre Camanho, com 27 votos (19,5%), e em último, Julieta Albuquerque, com 7 apoios (5%).

Aliados de Aras dizem que isso mostra que o procurador-geral segue com força dentro da carreira e não está isolado ou desgastado, mesmo com seu mandato próximo do final.