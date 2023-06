Pressionada pelo Ministério de Minas e Energia a diminuir o volume de gás injetado em poços de petróleo para aumentar a oferta e reduzir o preço do produto, a Petrobras diz que a medida traz benefícios para a população.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - Eduardo Anizelli/ Folhapress

Segundo a estatal, cada 1% no aumento da produção de petróleo pode gerar até R$ 400 milhões a mais no valor arrecadado com royalties e participação especial.

Como mostrou o Painel, cálculos do ministério de Minas e Energia dizem que hoje o gás para a indústria é comercializado em contratos que vão de US$ 13,34/MMBtu (milhão de BTUs)a US$ 18,44/MMBtu.

Ao reduzir em parte essa inserção e, assim, aumentar a oferta, as contas do ministério apostam que o preço pode chegar a US$ 7/MMBtu ou a US$ 8/MMBtu. A redução no preço, portanto, variaria de 40% a 62%.

A estatal contesta esse raciocínio e diz que, para obter o incremento na produção de petróleo, a reinjeção de gás em poços é uma técnica fundamental.