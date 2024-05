O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), diz que não foi comunicado ou consultado sobre a decisão do governo Luiz Inácio Lula da Silva de nomear o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, para a função de coordenar a resposta ao desastre das enchentes.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Palácio Piratini

"Estou sabendo pela imprensa", disse Leite ao Painel. Por isso, ele não quis dar declarações sobre o assunto. "Vou aguardar manifestação oficial. Não estamos sabendo de nada", afirmou.

Como mostrou o Painel, a indicação de Pimenta, um quadro político do PT, gerou revolta no PSDB, partido do governador. O deputado federal Aécio Neves, um dos líderes da legenda, chamou-a de "excrescência".

O receio é que Pimenta esvazie as funções de Leite e se cacife para disputar o governo gaúcho em 2026.