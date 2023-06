São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) importou o calendário gastronômico do Rio de Janeiro e de Brasília para o Palácio dos Bandeirantes, sede da administração paulista.

A feijoada, tradicionalmente servida às quartas-feiras em São Paulo, passou para as sextas-feiras nos restaurantes do palácio, gerando estranheza em funcionários e demais frequentadores.

No Rio, terra natal do governador, e na capital federal, de onde vieram vários assessores, o prato costuma ser consumido no dia que antecede o fim de semana.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante almoço comemorativo no Bom Prato 25 de Março - Ciete Silvério-7.jun.2023/Governo do Estado de SP

Nesta quarta-feira (7), apareceu outra surpresa no cardápio: o virado à paulista, receita que também tem seu dia fixo na rotina paulista, a segunda-feira.

Durante a campanha eleitoral de 2022, Tarcísio foi cobrado pelos adversários por não ter nascido em São Paulo. Em seu principal deslize no tema, não soube dizer o nome do colégio onde votaria em São José dos Campos, interior do estado.

Procurado pelo Painel, o governo de São Paulo não explicou o motivo para a mudança na programação do cardápio no Palácio dos Bandeirantes.