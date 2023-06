Secretário da Fazenda da gestão Rodrigo Garcia (PSDB), o economista Felipe Salto entende que houve um reconhecimento por parte do TCE (Tribunal de Contas do Estado) dos esforços do governo anterior de aumentar a transparência quanto aos benefícios fiscais.

O ex-secretário estadual de Fazenda de SP Felipe Salto - Jane de Araújo/Agência Senado

Em sessão nesta quarta-feira (29), o TCE aprovou com ressalvas as contas de Garcia do ano passado, criticando o fato de renúncias fiscais permanecerem sob sigilo.

"O reconhecimento dos conselheiros, em geral, apesar das ressalvas quanto às renúncias, é muito gratificante para mim como ex-secretário. Cito particularmente o presidente [Sidney] Beraldo, que fez uma fala final sobre a nossa gestão modernizante na Secretaria da Fazenda", disse Salto.

Na semana passada, o TCE adiou a análise das contas da gestão Garcia, exigindo que o estado detalhasse os benefícios. Para atender ao pedido, o atual governo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou mais informações, mas que ainda foram consideradas insuficientes pela corte. Mesmo assim, as contas foram aprovadas.

O ex-secretário afirma que em sua gestão instituiu novos processos para os benefícios fiscais, com duas resoluções e a criação de estruturas para avaliar os benefícios tributários quanto aos resultados.

O governador Rodrigo Garcia acompanhou a decisão do TCE em Lisboa, onde participa de um fórum jurídico promovido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF.