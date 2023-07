Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que o Brasil tenha uma sólida relação comercial com a África, continente que não pode ser só parceiro cultural ou de turismo do país, afirmou nesta quarta-feira (19) ao Painel a deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Em declaração conjunta com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, Lula afirmou ter "profunda gratidão" pela África por tudo que foi produzido durante o período da escravidão no Brasil. A parlamentar diz não ter lido sobre as declarações por enfrentar problemas pessoais, mas defendeu o petista.

A deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro - Mathilde Missioneiro/Folhapress

"Eu tenho certeza de que o que ele fala de África é que o Brasil viveu de costas para a África e que nós temos uma dívida enorme com a África, e a África não pode ser apenas um parceiro cultural ou de turismo, ou de safari", afirma.

"Ela tem potencial para que tenha uma sólida relação comercial. É o que eu tenho ouvido o presidente falar, que ele vai investir com tecnologia, com troca de conhecimento, e tem um potencial grande à medida que a gente vê muita fome, muita miséria."

Benedita afirma ainda que Lula defende investimento em políticas públicas que possam dar aos negros e negras as condições iguais. "Ele faz um investimento nessa área. Quando a gente fala em política de cotas, não estamos dizendo apenas na universidade, mas também na relação de trabalho, na relação cultural", ressalta. "Ele tem até no currículo dele esse compromisso com negros, negras e indígenas."