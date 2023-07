Brasília

Desde que foi relançado, em março, o Bolsa Família já acrescentou à sua base 1,3 milhão de famílias por meio da busca ativa de beneficiários que não participavam do programa social, apesar de terem direito.

Em julho, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, 300 mil novas famílias passarão a receber o benefício, totalizando 20,9 milhões de famílias.

Ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social) na cerimônia de lançamento do novo Bolsa Família - Pedro Ladeira/Folhapress

O valor médio recebido por cada família no país em julho será de R$ 684,17. O investimento total alcança R$ 14 bilhões.

"Esses recursos vão circular nas mãos de quem mais precisa e em lugares que também precisam desse dinheiro para gerar mais atividade econômica", afirma o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Na avaliação de Letícia Bartholo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do ministério, a busca ativa é mais um passo fundamental "na retomada do pacto federativo para a superação da pobreza." "É fazer com que as demandas de quem mais precisa cheguem ao poder público", acrescentou.