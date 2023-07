São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai disponibilizar R$ 200 milhões para infraestrutura e mobilidade sustentável no âmbito do programa Rota 2030, criado pelo governo federal em 2018 para apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competividade, a inovação, a eficiência energética e a qualidade de automóveis.

Os recursos são não reembolsáveis e deverão ser destinados a investimentos na produção de carros híbridos, ônibus elétricos e produtos relacionados.

Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, durante evento do governo de transição, em Brasília - Pedro Ladeira-13.dez.2022/Folhapress

Como mostrou o Painel, o BNDES também estuda um projeto para criação de uma linha de crédito para empresas que produzam ou tenham interesse em produzir ônibus elétricos no Brasil.

O banco, comandado por Aloizio Mercadante, tem mostrado crescimento nos desembolsos para a indústria.

No primeiro semestre de 2023, o desembolso foi de R$ 4,7 bilhões ante R$ 3,4 bilhões no ano passado (crescimento de 38%), sem contar financiamento de exportações. Com elas no cálculo, a diferença foi de R$ R$ 7,4 bilhões, em 2023, contra 5,6 bilhões, em 2022 (variação de 32%).