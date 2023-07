São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai aplicar R$ 1,2 bilhão de crédito no Pronaf (Programa Nacional da Agricultura Familiar) nas regiões Norte e Nordeste, um aumento de 277% em relação ao total da safra passada.

A mediação será feita, principalmente, pelas cooperativas de crédito, que disponibilizarão os recursos do BNDES para os agricultores familiares dessas regiões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante lançamento do Plano Safra - Gabriela Biló-28.jun.2023/Folhapress

Como mostrou o Painel, o BNDES aumentou em mais de 100% os recursos que investe em agricultura familiar no Plano Safra. No ciclo 2022/2023 foram R$ 5,7 bilhões, enquanto no 2023/2024 serão R$ 11,6 bilhões, com taxas anuais entre 0,5% e 5% ao ano.

Em 2022, durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), o Pronaf foi alvo de corte de 35% dos seus recursos, o que gerou mobilização de pequenos produtores rurais.

"Estamos colocando recursos próprios no Plano Safra deste ano com uma taxa de juros extremamente competitiva. Esse setor tem uma responsabilidade decisiva. Pelo menos 1/4 do crescimento da economia hoje vem, direta ou indiretamente, do campo brasileiro, que pode produzir cada vez mais sem desmatar, preservando e mostrando ao mundo que, além de eficiente e moderna, temos uma agricultura que contribui para combater o efeito estufa", diz Aloizio Mercadante, presidente do BDNES.

A agricultura familiar é praticada em 77% das propriedades produtivas do país, que corresponde a 23% da área agrícola, e garante renda e alimento para 10 milhões de brasileiros, de acordo com o mais recente Censo Agropecuário do IBGE, relativo a 2017. O valor de produção desse tipo de plantio, porém, é inferior ao alcançado nas grandes propriedades, representando 23% do total.