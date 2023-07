Brasília

Em reunião no início da semana passada, o botafoguense Rodrigo Rollemberg, secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, decidiu brincar com o ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, torcedor do Santos.

Vice-presidente Geraldo Alckmin, que é santista, foi alvo de brincadeira de secretário botafoguense - Pedro Ladeira/Folhapress

Antes de o encontro começar, Rollemberg perguntou ao vice-presidente se ele tinha visto a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Alckmin, então, perguntou a qual decisão o secretário se referia. Em resposta, o ex-governador do DF disse: "Alexandre de Moraes dá 48 horas para o Botafogo explicar o que está acontecendo", arrancando risos do ministro.

O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro e, após anos de campanhas decepcionantes, busca seu primeiro título nacional desde 1995.