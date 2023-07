A possível participação de um filiado ao Republicanos no governo Luiz Inácio Lula da Silva não sofreria oposição da senadora Damares Alves (DF), uma das principais vozes opositoras ao PT dentro da legenda.

"Nosso partido tem postura equilibrada e serena, não de gritar e berrar. Não mudaremos essa atitude mesmo se o Silvinho for para o governo", diz ela ao Painel, em referência à possibilidade de o deputado federal Silvio Costa Filho (PE) ser nomeado para um ministério.

A pasta que vem sendo citada para ele ocupar é a da Ciência e Tecnologia, deslocando a atual ministra, Luciana Santos, para os Direitos Humanos.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) na comissão de Educação, Cultura e Esporte - Pedro França/Agência Senado

Damares afirma que se a ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro já tivesse se filiado ao Republicanos, defenderia que ela continuasse no governo.

"Se a mulher está fazendo um bom trabalho, deixa ela lá, mesmo estando no nosso partido. Eu não seria contra. Não seria por isso que estaria me vendendo ao governo", afirmou.

Damares diz que tem garantias do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, de que o partido não entrará de forma oficial no governo, e que a eventual indicação de Costa se deve a uma relação individual dele com Lula.

"O Republicanos respeita muito a objeção de consciência, tem valores definidos em defesa da vida, da família, dos valores cristãos. Esses são inegociáveis".