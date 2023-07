O ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo Carlão Pignatari (PSDB) foi convidado a se filiar ao PL pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

Em visita à sede do Legislativo paulista na última segunda-feira (26), ambos disseram que se possível assinariam pessoalmente a ficha de filiação de Pignatari. Também houve convite do deputado Luiz Carlos Motta, representante do PL na região de São José do Rio Preto, base eleitoral de Carlão.

O ainda tucano tem demonstrado descontentamento com os rumos que o partido tem tomado. Ele também tem sido assediado por PSD e União Brasil.