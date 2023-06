Brasília

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divergem sobre candidaturas em algumas das capitais em 2026.

O acordo entre os dois é que Bolsonaro terá preferência sobre os arranjos no Rio de Janeiro e Valdemar em São Paulo. Nas demais cidades, a definição se dará por meio de pesquisas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divergem sobre candidaturas em algumas capitais (Foto: Danilo Verpa/Folhapress, PODER) - Folhapress

Em João Pessoa, por exemplo, Bolsonaro prefere o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, cuja cerimônia de filiação foi prestigiada por Valdemar. O dirigente partidário, no entanto, aposta no deputado federal Cabo Gilberto (PL-PB).

No Recife, o ex-presidente quer lançar o ex-ministro do Turismo Gilson Machado. Por não haver outro nome competitivo, Valdemar tende a apoiar a escolha.

Em Goiânia, após impasse, os dois chegaram a um acordo: o candidato deve ser Gustavo Gayer (PL-GO) e o escolhido de Bolsonaro, o ex-deputado Major Vitor Hugo, deve concorrer em Anápolis (GO).

No Rio de Janeiro, embora a prerrogativa seja do ex-presidente, ambos coincidem pela candidatura do ex-ministro Braga Netto. Lá, Valdemar acredita que o recall da intervenção da segurança pública é um ativo importante e, provavelmente, o único capaz de abalar o favoritismo do atual prefeito, Eduardo Paes (PSD).