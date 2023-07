São Paulo

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, demonstrou irritação e deu uma bronca na mestre de cerimônias que conduzia evento de condecoração de pesquisadores com a Ordem Nacional do Mérito Científico no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (12).

Após o anúncio do nome de uma das agraciadas, Janja fez expressão contrariada, dirigiu-se ao púlpito e disse "nem entregou a faixa ainda, segura um pouco, amiga". Ela fazia referência ao fato de que o homenageado da vez ainda estava no palco e ainda não havia recebido a medalha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na cerimônia, o governo homenageou pesquisadores que tiveram a condecoração retirada, em 2021, pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) devido a trabalhos que contrariaram posições da gestão federal, como Adele Benzaken e Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda.