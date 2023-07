São Paulo

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo interrompeu uma reunião com secretários de Turismo do Nordeste nesta quarta-feira (12) para atender a um telefonema da Presidência da República. Ao retornar ao recinto, disse para os presentes: "a notícia é boa, é que eu fico na Embratur".

O cargo de Freixo é um dos alvos do centrão em sua busca por espaço no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A estatal é atrelada ao Ministério do Turismo, que passará a ser comandado pelo deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), no lugar da deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), que pediu para se desfiliar do partido.

No lugar da Embratur, Lula deu aval a negociar outras estatais, como mostrou a Folha. No caso da Caixa, por exemplo, a própria presidente da instituição, Rita Serrano, tem sido alvo de críticas no governo e do próprio PT, e por isso aliados do mandatário avaliam que deve ser mais fácil ceder o comando do banco.