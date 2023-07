A ministra do Planejamento, Simone Tebet, diz que nunca tinha ouvido falar sobre o economista Márcio Pochmann, cuja indicação para presidir o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, em plenária da plataforma Brasil Participativo, que colhe sugestões para o Orçamento - Ronny Santos/Folhapress

"Eu nunca tinha ouvido falar do Márcio Pochmann, não conhecia. Quando me ligaram ministros dizendo que o presidente tinha uma indicação eu não sabia o nome. Agora que sei vou conversar com ele sem prejulgamentos", disse ela ao Painel. Pochmann, quadro do PT, foi presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Instituto Lula.

Segundo a ministra, que tem o IBGE sob seu guarda-chuva, supor que haveria manipulação de dados com a chegada de Pochmann, como muitos opositores da escolha têm insinuado, é desconhecer o funcionamento do órgão.

"Fazer acusações destemperadas é desconhecer como funciona o IBGE. Tem um conselho da sociedade civil que o acompanha, inclusive com ex-presidentes do órgão. No caso dos índices de inflação, hoje temos diversas fontes, como FGV e o Boletim Focus, entre outras. Nem teria como haver essa suposta manipulação".

A ministra elogiou o trabalho do presidente interino do órgão, Cimar Azeredo, que é do corpo técnico e foi o responsável pelo Censo recém-divulgado.

"O Cimar segurou sozinho um dos Censos mais questionados da história. Teve um mérito enorme diante de imensas dificuldades", afirmou.

De acordo com a ministra, esse ciclo precisa ser fechado antes da posse de Pochmann. Isso inclui a divulgação de ainda dois recortes do Censo: o dos povos indígenas, previsto para ocorrer durante a Cúpula da Amazônia, em 8 e 9 de agosto em Belém, e o das favelas.