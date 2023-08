Brasília

Uma ala do PSB avalia como ruim o fato de o PT, do presidente Lula, não ter desmentido rumores envolvendo possível saída do vice-presidente Geraldo Alckmin do comando do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Nome do vice-presidente Geraldo Alckmin circulou em diferentes cenários nas discussões de reforma ministerial - Pedro Ladeira/Folhapress

O nome de Alckmin foi citado como parte de rearranjos que o governo teria que fazer para acomodar PP e Republicanos e ampliar sua base de sustentação no Congresso.

Em um dos cenários que circularam, Alckmin sairia do Mdic para se concentrar na Vice-Presidência, abrindo espaço para que o colega Márcio França ocupasse a pasta. Outro rumor que também correu na Esplanada foi que o ex-tucano poderia inclusive ir para a Defesa no lugar de José Múcio.

Integrantes do PSB disseram que ter ficado incomodados com a falta de desmentido do PT em relação aos rumores.