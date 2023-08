Brasília

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do partido na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), vão se reunir para debater os últimos acontecimentos decorrentes das declarações do programador Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, na CPI do 8 de Janeiro.

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em entrevista à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress

Com compromissos marcados pela manhã, o líder do PL na Câmara desmarcou sua agenda e foi para a sede do partido, no Centro Empresarial Brasil 21. Côrtes e Valdemar costumam se encontrar toda semana, e a reunião ganhou mais urgência diante dos fatos desta quinta.

Na CPI, Delgatti afirmou que a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica nas comemorações do 7 de Setembro de 2022, menos de 1 mês antes da eleição.

Bolsonaro também teria pedido para ele assumir a autoria de um grampo de conversas do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O hacker disse que aceitou o pedido, feito pelo ex-presidente em telefonema mediado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), mas que nunca teve acesso ao suposto grampo.