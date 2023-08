Aliados do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), querem desfazer a pecha de antinordestino que foi lançada contra ele após sua entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", em que defendeu que os estados do Sul e Sudeste sustentem em conjunto seus interesses na discussão da reforma tributária.

Um dos argumentos é empresarial: o Grupo Zema, de venda de móveis e eletrodomésticos, que está presente em vários estados, tem uma grande operação no Nordeste. Mais especificamente na Bahia, onde são 32 lojas, com 303 funcionários.

Romeu Zema, governador de MG, em evento no Insper sobre os 10 anos do arcabouço jurídico anticorrupção - Zanone Fraissat/Folhapress

Antes de vencer a eleição, em 2018, o governador era atuante no conglomerado, hoje tocado por sua família.

Outro ponto destacado é o alto volume de investimentos de sua gestão no vale do Jequitinhonha, no norte do estado, que reúne características socioeconômicas parecidas com as do Nordeste.

Estrategistas de Zema também afirmam que é preciso que o governador se volte mais para administrar seu estado nos próximos meses e se envolva menos em temas nacionais. A avaliação é que entrar com muita antecedência no debate eleitoral só prejudica suas aspirações para a eleição de 2026.