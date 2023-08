As declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que foram vistas como estímulo a uma disputa entre estados atrasaram a adesão formal de São Paulo ao Cosud, consórcio que reunirá os estados de Sul e Sudeste.

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante sessão - Divulgação/Alesp

Um projeto enviado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Assembleia Legislativa no final de junho sobre o tema foi retirado de pauta em reunião de líderes na última terça-feira (8).

A avaliação foi de que não há clima no momento para levar adiante o processo de adesão, pois isso poderia ser interpretado como concordância com uma disputa com estados do Nordeste.

Manifestaram-se nesse sentido, por exemplo, os líderes Paulo Fiorilo (PT) e Leo Siqueira (Novo). Com a reação, o presidente da Assembleia, André do Prado (PL), remarcou a discussão sobre o projeto para a semana que vem, numa nova tentativa de fazê-lo andar.

Fiorilo afirma que o PT também tem dúvidas sobre o mérito do projeto, não apenas o timing. "É legítimo as regiões terem consórcios estaduais. Mas a ideia de juntar duas numa única entidade dá um aspecto de divisão, sobretudo depois da fala do Zema", disse.

O líder do governo Tarcísio na Assembleia, Jorge Wilson (Republicanos), afirma que a importância do Cosud vai além das declarações de Zema. "Os deputados, inclusive da oposição, sabem da relevância desse consórcio. Sinto disposição da Casa de aprová-lo".

O Cosud já existe informalmente desde 2019, mas a ideia agora é que seja institucionalizado. Para isso os estados membros precisam de leis aprovadas em suas respectivas Assembleias.