Brasília

O presidente da CPI do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União-BA), comandou nesta quinta-feira (17) os trabalhos do colegiado por menos de duas horas e voltou para a Bahia para comemorar seu aniversário com a família.

A sessão, que durou cerca de sete horas, ouviu o programador Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato. Ele implicou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em um grampo de conversas de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), e em tentativa de forjar a invasão de uma urna eletrônica em 2022.

Presidente da CPI do 8 de Janeiro, Arthur Maia (União-BA), fez aniversário nesta quinta-feira (17) - Gabriela Biló/Folhapress

Antes do início do depoimento, a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ) pediu a palavra. "Pela ordem, presidente. Apenas para o registro dessa comissão que hoje é seu aniversário e nós precisamos congratular pelo seu aniversário", disse, sendo aplaudida pelos colegas. Maia agradeceu e, após novas felicitações, os presentes puxaram a música "Parabéns pra você".

Maia transferiu o comando para o senador Cid Gomes (PDT-CE) durante os questionamentos feitos por Jandira a Delgatti.

No final da manhã, depois de deixar o comando da comissão, Maia tuitou sobre o depoimento de Delgatti à CPMI. "Perplexo com as gravíssimas declarações do Walter Delgatti. Acho que a CPMI precisa se debruçar sobre esse depoimento e investigar se esses absurdos de fato aconteceram."