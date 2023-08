Brasília

Vice-presidente da CPI do MST, o deputado Kim Kataguiri (União-SP) vai protocolar nesta quarta-feira (16) notícia-crime junto ao Ministério Público Federal no Distrito Federal contra o líder do movimento João Pedro Stedile por falso testemunho em seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito.

Sessão da CPI do MST na Câmara para tomada de depoimento de João Pedro Stedile - Pedro Ladeira/Folhapress

O parlamentar argumenta que Stedile entrou em contradição sobre uma mulher que disse que participava de um acampamento de sem-terra no Distrito Federal e foi expulsa por outros membros do MST.

Questionado nesta terça (15) na CPI, o líder do movimento afirmou desconhecer os fatos. No entanto, de acordo com Kataguiri, em entrevista concedida em 2 de junho ao podcast Flow, Stedile havia dito saber desse caso e acrescentou que a sem-terra expulsa do acampamento incorrera em "mau comportamento".

"Se, antes da reunião da CPI em 15/8/2023, o depoente discorreu sobre o caso em uma entrevista, é evidente que tinha ciência sobre os fatos. Ninguém discorre sobre algo desconhecido", afirma a ação.

O deputado diz ainda que se o MPF entender que não há elementos mínimos para iniciar o processo penal, que seja requisitado à Polícia Federal a instauração de inquérito policial ou que se inicie procedimento de investigação criminal.