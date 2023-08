A campanha à reeleição do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), no ano passado, venceu quatro prêmios no Napolitan Awards 2023, um dos mais prestigiados no marketing político mundial.

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) - Arnaldo Alves/ANPR

A campanha, coordenada pelo consultor político Jorge Gerez, venceu o Top Honors, de melhor campanha política do ano. Também recebeu prêmios nas categorias peça musical do ano em campanha política, informe governamental do ano e spot político do ano.

O prêmio é organizado pela Washington Academy of Political Arts and Sciences️ (Wapas), entidade dedicada à indústria da comunicação política. A premiação ocorreu no sábado (26) em Washington (EUA).