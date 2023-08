O Ministério da Justiça da Itália recebeu nesta terça-feira (29) um CD com as imagens de um entrevero envolvendo o ministro Alexandre de Moraes (STF), gravadas por câmeras de segurança no aeroporto de Roma em julho.

O ministro Alexandre de Moraes, durante sessão do STF - Carlos Moura/SCO/STF

Moraes afirma que ele e sua família foram ofendidos e agredidos por um grupo de turistas brasileiros.

Falta agora apenas o envio da gravação para as autoridades brasileiras. As informações sobre o trâmite das imagens foram fornecidas pela Eurojust, agência criminal europeia, ao gabinete do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Não há prazo para que a filmagem chegue ao Brasil. O conteúdo é considerado fundamental para o esclarecimento do episódio.