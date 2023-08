Uma campanha de parte da torcida do Santos quer convencer o ex-governador de São Paulo João Doria a presidir o clube, que enfrenta crise financeira e está ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O governador de São Paulo, João Doria, durante partida beneficente no estádio da Vila Belmiro, em Santos, em 2021 - Governo de São Paulo

A eleição para renovar o comando do Peixe deve ocorrer em novembro ou dezembro.

O ex-tucano é torcedor do time do litoral paulista, e ocasionalmente acompanha partidas no estádio da Vila Belmiro.

Um dos mais influentes perfis de torcedores do clube, o Beiçola Santista, promoveu uma enquete no X (ex-Twitter) que tinha 3.500 votos até o meio da tarde desta terça-feira (29). Doria liderava com 48%.

O ex-governador disse ao Painel que recebeu diversas mensagens de torcedores nos últimos dias fazendo o apelo para que assuma o cargo.

"Amo o Peixe. Mas sem nenhuma intenção [de presidir]. Posso ajudar, mas não disputar", afirmou.