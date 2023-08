A primeira-dama, Janja Lula da Silva, fará novo encontro com influenciadores digitais na próxima sexta-feira (11), no Rio de Janeiro, enquanto seu marido, o presidente Lula, estiver lançando o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), na cidade.

A primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, durante visita a Portugal - Patrícia de Melo Moreira/AFP

Será a reedição de uma conversa nos mesmos moldes que ela teve em fevereiro, no início do governo.

Na ocasião, alguns influenciadores que foram excluídos da reunião reclamaram publicamente, mas se acalmaram após Janja prometer que haveria outros eventos do tipo.

O encontro ocorrerá no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), das 9h às 12h. Bastante ativa nas redes sociais, Janja busca se aproximar de influenciadores que são simpáticos ao governo Lula e que foram importantes na campanha eleitoral do ano passado.

A avaliação é que eles podem ajudar a disseminar mensagens da gestão federal e defender a administração do petista de ataques. Como mostrou a Folha, Janja é apelidada no Palácio do Planalto de "algoritmo" de Lula, já que o presidente não é atuante em redes sociais.

Na véspera, dia 10 de agosto, a primeira-dama participará do evento "Influencia, Brasil", também no Rio, promovido pelo Sebrae.