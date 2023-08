São Paulo

O evento em que o PT anunciará apoio a Guilherme Boulos (PSOL) na disputa à Prefeitura de São Paulo, no sábado (5), tem presença esperada de petistas de peso como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann.

O evento deverá ocorrer no Sindicado dos Empregados de Saúde, na Liberdade (região central de SP).

Deputado Guilherme Boulos na Câmara - Bruno Spada/Câmara dos Deputado

O apoio acontecerá em momento em que uma ala do PT de São Paulo contesta o apoio ao candidato do PSOL e defende uma candidatura própria. Um dos principais nomes dessa corrente é o deputado federal Jilmar Tatto.

O acordo com o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) aconteceu nas eleições estaduais do ano passado, com a retirada da candidatura dele para apoiar Haddad.

Aliados de Boulos acreditam que após o evento e com a demonstração de apoio de figuras importantes da sigla a dissidência em São Paulo cesse. A ideia é que o deputado possa focar no contraponto ao oponente na disputa em 2024, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).