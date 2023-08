O ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), postou um vídeo em suas redes sociais com imagens do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e um jingle cobrando a queda dos juros.

A postagem foi feita na noite de terça-feira (2), na véspera do dia em que o BC define a taxa Selic. A expectativa é que, após meses de críticas do governo Lula (PT), finalmente os juros caíam.

Ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta - Lula Marques/ Agência Brasil

A música postada pelo ministro é uma paródia do hit eleitoral "Tá na Hora do Jair Já Ir Embora", cantada por Tiago Doidão e composta por Juliano Maderada . Nessa versão, a letra virou "Tá hora de cair, tá na hora de cair, o quê? Cair o juro".

A expectativa predominante no mercado é de redução em 0,25 ponto percentual, para 13,50% ao ano.

Ao longo dos últimos meses, o presidente Lula fez diversas críticas à decisão do BC de não ter iniciado antes o ciclo de queda da Selic, de modo a permitir um aumento do consumo das famílias. Campos Neto é alvo preferencial. Os ataques são reverberados frequentemente por ministros de Lula e parlamentares do PT.