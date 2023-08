Lideranças do MDB são unânimes em descartar candidatura própria na eleição presidencial de 2026 caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busque a reeleição.

A tendência, segundo o Painel apurou, é o partido entrar na coligação formal do petista desde o início. O MDB é da base do governo e tem três ministérios: Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades), e Simone Tebet (Planejamento), que foi candidata em 2022. Também ocupa dezenas de cargos de segundo escalão.

Ministra Simone Tebet (Planejamento) e presidente Lula (PT) após a posse, em janeiro de 2023 - Sergio Lima / AFP

Partido historicamente dividido, o MDB hoje tem uma ala lulista amplamente majoritária.

A provável adesão do MDB à reeleição de Lula deixaria em situação difícil o PSDB, com quem o partido se coligou no ano passado. Os tucanos, que têm como pré-candidato o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficariam isolados. No MDB, já há quem preveja que Leite dispute o Senado em 2026, preservando-se para a eleição de 2030.