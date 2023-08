O presidente Lula (PT) defendeu nesta terça-feira (22) a empresários da indústria brasileira que o Brasil seja protagonista e líder mundial da agenda da economia verde.

A reunião, que durou cerca de uma hora no hotel The Leonard, em Joanesburgo (África do Sul), contou com a participação do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Presidente Lula (PT) desembarcou nesta segunda-feira (21) na África do Sul para participar da cúpula do Brics - Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

Lula e Haddad estão na cidade sul-africana para participar da cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Integrante da comitiva brasileira, o presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que a indústria brasileira está pronta para o desafio. Ele defendeu ainda que o Brasil tenha uma política industrial de governo que invista na descarbonização e em energia sustentável.

Além de Alban, fazem parte da comitiva brasileira integrantes do conselho dos empresários do Brics como Daniel Marteleto Godinho (WEG), José Serrador Neto (Embraer), Bruno Machado Ferla (BRF) e João Fruet (Banco do Brasil).