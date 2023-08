Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão negociando um acordo de cooperação técnica para ampliar a proteção aos idosos e diminuir o risco de que sejam vítimas de golpes e fraudes financeiras envolvendo seus benefícios.

INSS e Ministério dos Direitos Humanos negociam acordo para evitar fraudes contra idosos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

As conversas ocorrem no âmbito do grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos que discute ações de enfrentamento à violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. Nesta quinta-feira (3), uma reunião para discutir o tema contou com a presença da secretária-executiva do ministério, Rita Oliveira, do secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, e do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

A ideia é retomar espaços para atendimento humanizado, integrar o Disque 100 (sobre violações de direitos humanos) e o Ligue 135 (do INSS) para receber denúncias de fraudes financeiras, reformular o aplicativo Meu INSS e realizar mutirões em municípios para disponibilizar informações sobre os serviços existentes.

O acordo busca atuar em frentes nas quais foi identificada violência contra a pessoa idosa, eliminando o atravessador que oferece ajuda para que eles acessem o benefício —e que, eventualmente, pode cometer uma fraude.

Dentro da negociação também está prevista uma campanha que vai tratar de educação financeira e riscos de violência patrimonial.