Rio de Janeiro

O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu nesta quarta-feira (9) trancar a ação penal contra o ex-governador Sérgio Cabral sob acusação de recebimento de propina da empreiteira Queiroz Galvão.

Os juízes federais concordaram com a alegação da defesa do ex-governador de que a acusação se baseava apenas no depoimento de delatores e à interpretação dada por eles a planilhas e arquivos entregues ao Ministério Público Federal em acordo de colaboração premiada.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, durante entrevista em seu apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 8.mar.2023 / Folhapress

A acusação foi feita no bojo da Operação Câmbio, Desligo, que mirou mais de 50 doleiros. A Procuradoria detalhou o caminho percorrido pelo dinheiro até a conta dos doleiros Renato e Marcelo Chebras, apontados como "laranjas" do ex-governador.

O encerramento da ação penal é mais uma da sequência de vitórias judiciais de Cabral desde o fim de 2021. Ainda cabe recurso da decisão.

O ex-governador atualmente responde a 34 ações penais relacionadas à Operação Lava Jato, com 18 condenações ainda válidas. As penas atuais somam 364 anos de prisão. Ele ficou seis anos preso preventivamente e foi solto no fim do ano passado.