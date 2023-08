Brasília

O PT descarta apresentar representação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados neste momento, diante da avaliação de que, do ponto de vista criminal, a questão já está encaminhada via Polícia Federal, PGR (Procuradoria-Geral da República) e STF (Supremo Tribunal Federal).

No entanto, se a investigação avançar e a parlamentar for denunciada, por exemplo, o partido poderia acionar o colegiado contra a aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Deputada Carla Zambelli (PL-SP) chega ao Salão Verde para falar sobre operação da PF em sua casa - Gabriela Biló /Folhapress

Zambelli foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (2). Ela e Walter Delgatti Neto, o hacker da "Vaza Jato", são investigados por supostamente elaborarem um plano para acessar dispositivos eletrônicos do ministro Alexandre de Moraes (STF). Zambelli teria pedido também a invasão dos sistemas de Justiça do país e transferido valores ao hacker por meio de pessoas próximas.