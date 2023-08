O vereador petista Alessandro Guedes parabenizou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pela sua gestão e disse que ele pode contar com seu apoio, além de chamá-lo de amigo.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), conversa com o vereador Alessandro Guedes (PT) durante evento em São Mateus - Reprodução

Os afagos foram feitos durante evento com moradores de São Mateus, na zona leste da capital, na noite desta sexta-feira (4).

As declarações foram dadas na véspera de congresso do PT que deve sacramentar o apoio do partido à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) a prefeito, no ano que vem. Seu principal opositor será Nunes, que tentará a reeleição.

"Parabéns pela sua gestão, com sinceridade e carinho", disse Guedes ao prefeito no evento, enquanto Nunes balançava a cabeça em agradecimento.

"Eu não sei que problemas eu terei depois de uma fala desse tipo, mas tenho consciência e tenho condições de defender o que eu estou falando. Porque os problemas que eu levo têm sido atendidos", prosseguiu Guedes, que se sentou ao lado de Nunes no palco reservado às autoridades.

O petista ainda elogiou o fato de a prefeitura ter investido no bairro, que fica numa região periférica. "O recurso público tem vindo em um volume grande. Não é suficiente, mas é um ato inédito", afirmou. Guedes ainda se referiu a Nunes como um amigo desde que o emedebista era vereador.

Em outro momento, disse ao prefeito: "Conte aí com nosso apoio, nas nossas condições".

As declarações evidenciam as divisões no PT paulistano, que não embarcou de forma unânime na candidatura Boulos. Há receio de que o partido encolha na cidade por não ter um cabeça de chapa.